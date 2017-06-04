Эррера - главная цель "Валенсии"

"Валенсия" обратилась к "Манчестер Юнайтед" по вопросу трансфера полузащитника Андера Эрреры, сообщает Express. Отмечается, что испанский футболист является приоритетной целью для "летучих мышей".

Ранее сообщалось, что в Эррере заинтересована и "Барселона", которую возглавил бывший наставник "Атлетика" Эрнесто Вальверде. 27-летний футболист играет в Англии с 2014 года, куда перешел как раз из Бильбао. Всего в футболке "Юнайтед" он провел 122 матча, забил 15 мячей и отдал 22 передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.