Эрнани: "Я не обижен, а благодарен "Зениту" за шанс"

Полузащитник "Сент-Этьена" Эрнани заявил, что не обижается на "Зенит" на отсутствие игровой практики. Бразилец считает, что петербургский клуб дал ему шанс проявить себя, благодаря чему им заинтересовались европейские клубы.

– Я не общался лично с Манчини, но понимал, что у меня не будет возможности показать свой футбол в этой команде, – цитирует Lance Эрнани. – После этого клуб получил хорошие предложения о моей покупке, чтобы я продолжил свое развитие в Европе. Я принял решение покинуть клуб.

Я не обижен, а благодарен "Зениту" за шанс. Я до сих пор контактирую с клубом, но мне нужно было думать о развитии своей карьеры.