Эрнани прилетел в Санкт-Петербург на переговоры с "Зенитом"

Полузащитник "Атлетику Паранаэнсе" Эрнани может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Gazeta do Povo. "Зенит" готов заплатить за 22-летнего футболиста порядка 8 миллионов евро, во вторник бразилец прилетел в Россию для переговоров.
– Сейчас мы находимся в стадии переговоров с "Зенитом", – цитирует Gazeta do Povo президента команды Луиса Саллима Эмеда. – Пока не могу сказать, когда мы закончим.
Отмечается, что переговоры по продаже игрока начались в октябре – "Фиорентина" и "Монако" считались главными фаворитами на Эрнани, однако не смогли договориться о сумме трансфера. В текущем сезоне футболист сыграл в 30 матчах чемпионата Бразилии, забил шесть мячей и отдал одну передачу.
Don
Slim Taller, у бомжей обычно наоборот бывает, вне зависимости кто тренер, покупают за 40, отдают за 6 или бесплатно))))
13:17
shpasic
так то в России, а этот-то из Бразилии едет, где даже вратари за сотню забивают)
12:22
Гаттузо зол!
shpasic /////Просто пример из свежих. Вспомни наш первый ответный гол Маккаби. Там Шницель в середине перехватил мяч и сразу длинной передачей отрезавшей большую часть обороны перевел направо на Жулика, тот финтом убрал заща и отдал на пустые Кокошке. Гол у Коко, передача у Жулиано в офиц. протоколах игры, но минимум 50% гола сделала предпоследняя передача Шницеля, а то и больше.
12:18
Slim Taller
Купят за 8 а через три года продадут за 30. Луческу умеет делать футболистов.
12:16
shpasic
ну, спасибо, Гаттузо, на добром слове))
12:15
Гаттузо зол!
А вообще он реально похож внешне на очень коротко подстриженного Шницеля! Да и рост такой же 188 см.
12:14
Гаттузо зол!
shpasic /////Порой тебе удивляюсь. Вроде не идиот. А тебе известно, что предпоследние передачи не идут , как голевой пас. По той же причине у Пирло и Широкова эти показатели не такие, как кажется на первый взгляд. Он игрок глубины поля, а не последней фазы атаки ,потому и передач статистически т.е. в зачет гол+пас маловато.
12:13
Tuxon
Ну может и так) только бы пользу приносил, пока играет тут)
11:58
shpasic
зачем приживаться? Луческу-то пригласили, чтобы на бразильцах деньги зарабатывать.
11:38
Tuxon
Приличный чувак) по игре напоминает Фернандиньо....главное, чтобы прижился. Мистер умеет работать с бразильской молодежью)
11:23
shpasic
молодой ещё, конечно, но не маловато ли передач для полузащитника?
11:09
васятка
Даже посмуглей Витселя парниша,как примут? А как по мне только бы пешком не ходил,но у цыгана вроде с бразилами неплохо получается. Ну и возраст хоть не предпенсионный .
11:04