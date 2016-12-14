10:50 | ФУТБОЛ — Трансферы

Эрнани прилетел в Санкт-Петербург на переговоры с "Зенитом"

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Полузащитник "Атлетику Паранаэнсе" Эрнани может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Gazeta do Povo. "Зенит" готов заплатить за 22-летнего футболиста порядка 8 миллионов евро, во вторник бразилец прилетел в Россию для переговоров.

– Сейчас мы находимся в стадии переговоров с "Зенитом", – цитирует Gazeta do Povo президента команды Луиса Саллима Эмеда. – Пока не могу сказать, когда мы закончим.

Отмечается, что переговоры по продаже игрока начались в октябре – "Фиорентина" и "Монако" считались главными фаворитами на Эрнани, однако не смогли договориться о сумме трансфера. В текущем сезоне футболист сыграл в 30 матчах чемпионата Бразилии, забил шесть мячей и отдал одну передачу.

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Don

Slim Taller, у бомжей обычно наоборот бывает, вне зависимости кто тренер, покупают за 40, отдают за 6 или бесплатно))))

13:17

shpasic

так то в России, а этот-то из Бразилии едет, где даже вратари за сотню забивают)

12:22

Гаттузо зол!

shpasic /////Просто пример из свежих. Вспомни наш первый ответный гол Маккаби. Там Шницель в середине перехватил мяч и сразу длинной передачей отрезавшей большую часть обороны перевел направо на Жулика, тот финтом убрал заща и отдал на пустые Кокошке. Гол у Коко, передача у Жулиано в офиц. протоколах игры, но минимум 50% гола сделала предпоследняя передача Шницеля, а то и больше.

12:18

Slim Taller

Купят за 8 а через три года продадут за 30. Луческу умеет делать футболистов.

12:16

shpasic

ну, спасибо, Гаттузо, на добром слове))

12:15

Гаттузо зол!

А вообще он реально похож внешне на очень коротко подстриженного Шницеля! Да и рост такой же 188 см.

12:14

Гаттузо зол!

shpasic /////Порой тебе удивляюсь. Вроде не идиот. А тебе известно, что предпоследние передачи не идут , как голевой пас. По той же причине у Пирло и Широкова эти показатели не такие, как кажется на первый взгляд. Он игрок глубины поля, а не последней фазы атаки ,потому и передач статистически т.е. в зачет гол+пас маловато.

12:13

Tuxon

Ну может и так) только бы пользу приносил, пока играет тут)

11:58

shpasic

зачем приживаться? Луческу-то пригласили, чтобы на бразильцах деньги зарабатывать.

11:38

Tuxon

Приличный чувак) по игре напоминает Фернандиньо....главное, чтобы прижился. Мистер умеет работать с бразильской молодежью)

11:23

shpasic

молодой ещё, конечно, но не маловато ли передач для полузащитника?

11:09

васятка

Даже посмуглей Витселя парниша,как примут? А как по мне только бы пешком не ходил,но у цыгана вроде с бразилами неплохо получается. Ну и возраст хоть не предпенсионный .

11:04

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Материалы других СМИ