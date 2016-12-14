Эрнани прилетел в Санкт-Петербург на переговоры с "Зенитом"

Полузащитник "Атлетику Паранаэнсе" Эрнани может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Gazeta do Povo. "Зенит" готов заплатить за 22-летнего футболиста порядка 8 миллионов евро, во вторник бразилец прилетел в Россию для переговоров.

– Сейчас мы находимся в стадии переговоров с "Зенитом", – цитирует Gazeta do Povo президента команды Луиса Саллима Эмеда. – Пока не могу сказать, когда мы закончим.

Отмечается, что переговоры по продаже игрока начались в октябре – "Фиорентина" и "Монако" считались главными фаворитами на Эрнани, однако не смогли договориться о сумме трансфера. В текущем сезоне футболист сыграл в 30 матчах чемпионата Бразилии, забил шесть мячей и отдал одну передачу.