18:47 | Футбол — Трансферы

Эрнани: "Очень рад перейти в "Сент-Этьен"

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Новичок "Сент-Этьена" Эрнани признался, что рад переходу во французский клуб. Также он поблагодарил руководство за усилия, приложенные к тому, чтобы договориться с "Зенитом" об аренде.

- Я очень рад быть здесь с моей семьей, - цитирует пресс-служба клуба Эрнани. - Я был очень хорошо принят. Знаю, что "Сент-Этьен" сделал значительные усилия, чтобы подписать меня. Теперь я хочу работать, чтобы на поле оправдать доверие. Я перешел в клуб, который имеет большую историю. Лига 1 стала более привлекательной с приходом Неймара. Здесь очень сильный футбол с точки зрения физики, много отличных игроков и больших клубов.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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oleg_Spb

Желаю Эрнани повзрослеть профессионально в чемпе Франции и крутым игроком вернуться в Зенит, за титулами!!!

21:20

old grumbler

Отмучился болезный в клубе России теперь будет во Франции звездить, от России откосил по максимуму так что мастерски сбежал в Европу желаем успехов в новом клубе...

19:58

Gogy

Он что, тоже относит себя к отличным игрокам? Значит,кроме нарушения координации у него ещё и мания величия... Ну,ничего, во Франции сильная психиатрия, да и неврологи неплохии...

19:12

novic

И мы тоже рады.

18:57

баламошка

Как мало человеку надо для Счастья - просто свалить от бомжей.

18:56

DmitrSPb

вовремя! через полгода уже никому не был бы интересен

18:54

Alx1971

Слава богу свалил!

18:52