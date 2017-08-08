Эрнани: "Очень рад перейти в "Сент-Этьен"

Новичок "Сент-Этьена" Эрнани признался, что рад переходу во французский клуб. Также он поблагодарил руководство за усилия, приложенные к тому, чтобы договориться с "Зенитом" об аренде.
- Я очень рад быть здесь с моей семьей, - цитирует пресс-служба клуба Эрнани. - Я был очень хорошо принят. Знаю, что "Сент-Этьен" сделал значительные усилия, чтобы подписать меня. Теперь я хочу работать, чтобы на поле оправдать доверие. Я перешел в клуб, который имеет большую историю. Лига 1 стала более привлекательной с приходом Неймара. Здесь очень сильный футбол с точки зрения физики, много отличных игроков и больших клубов.
oleg_Spb
Желаю Эрнани повзрослеть профессионально в чемпе Франции и крутым игроком вернуться в Зенит, за титулами!!!
21:20
old grumbler
Отмучился болезный в клубе России теперь будет во Франции звездить, от России откосил по максимуму так что мастерски сбежал в Европу желаем успехов в новом клубе...
19:58
Gogy
Он что, тоже относит себя к отличным игрокам? Значит,кроме нарушения координации у него ещё и мания величия... Ну,ничего, во Франции сильная психиатрия, да и неврологи неплохии...
19:12
novic
И мы тоже рады.
18:57
баламошка
Как мало человеку надо для Счастья - просто свалить от бомжей.
18:56
DmitrSPb
вовремя! через полгода уже никому не был бы интересен
18:54
Alx1971
Слава богу свалил!
18:52