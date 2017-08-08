Эрнани: "Очень рад перейти в "Сент-Этьен"

Новичок "Сент-Этьена" Эрнани признался, что рад переходу во французский клуб. Также он поблагодарил руководство за усилия, приложенные к тому, чтобы договориться с "Зенитом" об аренде.

- Я очень рад быть здесь с моей семьей, - цитирует пресс-служба клуба Эрнани. - Я был очень хорошо принят. Знаю, что "Сент-Этьен" сделал значительные усилия, чтобы подписать меня. Теперь я хочу работать, чтобы на поле оправдать доверие. Я перешел в клуб, который имеет большую историю. Лига 1 стала более привлекательной с приходом Неймара. Здесь очень сильный футбол с точки зрения физики, много отличных игроков и больших клубов.