Эриксен может уйти из "Тоттенхэма"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен может этой зимой сменить "Тоттенхэм" на другого участника Лиги чемпионов, сообщает Metro со ссылкой на агента игрока Мартина Скутса. По его словам, интерес к футболисту проявляет ряд ведущих клубов Европы, названия которых, впрочем, он называть не стал. По информации издания, в их число могут входить даже "Реал" и "Барселона".

Эриксен защищает цвета "Тоттенхэма" с 2013 года. После выхода Великобритании из Евросоюза агент футболиста допустил, что датчанин может уехать из Англии.