09:46 | ФУТБОЛ — Трансферы

Эриксен может уйти из "Тоттенхэма"

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Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен может этой зимой сменить "Тоттенхэм" на другого участника Лиги чемпионов, сообщает Metro со ссылкой на агента игрока Мартина Скутса. По его словам, интерес к футболисту проявляет ряд ведущих клубов Европы, названия которых, впрочем, он называть не стал. По информации издания, в их число могут входить даже "Реал" и "Барселона".

Эриксен защищает цвета "Тоттенхэма" с 2013 года. После выхода Великобритании из Евросоюза агент футболиста допустил, что датчанин может уехать из Англии.

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