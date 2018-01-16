Эмре Джан: "Я ни с кем не подписывал контракт"

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан заявил, что не заключал контрактов с другими клубами, и переговорами о его будущем занимается агент. Ранее сообщалось, что "Ювентус" предлагал немцу контракт на 5 миллионов евро в год, что сделало бы его самым высокооплачиваемым игроком туринцев.

– За трансферной ситуацией следит мой агент, – цитирует The Guardian Джана. – Я ни с кем не подписывал контракт. Конечно, я общался и с "Ливерпулем", почему нет? У меня действующее соглашение с ними, и это замечательный клуб. Сейчас я сконцентрирован на футболе и отдаю всего себя команде.

Соглашение Джана с "Ливерпулем" истекает летом этого года. 24-летний футболист выступает за клуб с 2014 года, провел в его составе 156 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач.