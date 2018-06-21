Эмре Джан стал игроком "Ювентуса"

Полузащитник Эмре Джан присоединился к "Ювентусу", информирует официальный сайт "бьянконери". 24-летний немец подписал с туринским клубом четырехлетний контракт.

- Объявляем официально: Эмре Джан подписал контракт с "Ювентусом", - сообщается в Твиттере клуба.

Последним клубом Джана был "Ливерпуль". За мерсисайдцев хавбек выступал с 2014 по 2018 год. В начале июня он покинул "красных" на правах свободного агента.