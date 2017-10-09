Эмре Джан: "Интерес "Ювентуса" – честь для меня, но я сосредоточен на игре за "Ливерпуль"

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан заявил, что ему льстит интерес со стороны "Ювентуса". Хавбек отметил, что вопросами его будущего занимается агент, а он сам соредоточен на выступлении за мерсисайдцев.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Джан договорился с "Ювентусом" об условиях пятилетнего контракта. Также утверждалось, что полузащитник пообещал руководству туринцев, что перейдет в стан "бьянконери" следующим летом на правах свободного агента.

– Интерес со стороны такого известного клуба – честь для меня. Но в настоящее время я сосредоточен на выступлении за "Ливерпуль". Обо всем остальном заботится мой агент, – цитирует Kicker Джана. – Премьер-лига – отличный турнир, самый интересный в мире. Но нужно с уважением относиться к другим большим клубам и чемпионатам.

Можем ли мы с Юргеном Клоппом перейти в "Баварию" в следующем сезоне? Никогда не знаешь, что произойдет. Мне неизвестно, что планирует Клопп.

Напомним, Джан выступает за мерсисайдцев с 2014 года. В этом сезоне он принял участие в 9 матчах, забив 2 мяча.

"Ливерпуль" – соперник "Спартака" по групповому турниру Лиги чемпионов. Первая встреча между этими командами, прошедшая в сентябре в Москве, завершилась вничью – 1:1. Ответная игра состоится в Ливерпуле 6 декабря.