Эмери хочет приобрести в "Арсенал" 17-летнего игрока "ПСЖ"

Первым новичком "Арсенала" при новом главном тренер Унаи Эмери может стать полузащитник молодежной команды "ПСЖ" Юсин Адли, сообщает Mirror. Лондонцы могут предложить 17-летнему футболисту трехлетний контракт с возможностью продления еще на два сезона.

Отмечается, что "Арсенал" уже сделал предложение по Адли, однако сам футболист сомневается насчет перехода.

Он еще не провел ни одного матча за основной состав парижан и выступает за молодежную команду. Адли играл за все юниорские сборные Франции – от 16 до 18 лет. В юношеской лиге УЕФА (до 19 лет), он провел 11 игр и забил один мяч.