18:22 | ФУТБОЛ — Трансферы

Эменике вместо "Спартака" и "Локомотива" может уйти в "Сандерленд"

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Нападающий "Фенербахче" Эммануэл Эменике может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает fanatik.com.tr, интерес к нему проявляет "Сандерленд". Официально сделка может быть оформлена уже 6 января, когда нигериец вернется из отпуска. 

Ранее сообщалось, что Эменике может вернуться в "Спартак", цвета которого защищал с 2011 по 2013 год. Впоследствии появилась информация, что красно-белые отказались от его услуг и форвардом заинтересовался "Локомотив". В текущем сезоне на счету форварда 20 матчей, 7 голов и 4 передачи в чемпионате Турции.

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Материалы REN-TV

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