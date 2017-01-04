Эменике вместо "Спартака" и "Локомотива" может уйти в "Сандерленд"

Нападающий "Фенербахче" Эммануэл Эменике может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает fanatik.com.tr, интерес к нему проявляет "Сандерленд". Официально сделка может быть оформлена уже 6 января, когда нигериец вернется из отпуска.

Ранее сообщалось, что Эменике может вернуться в "Спартак", цвета которого защищал с 2011 по 2013 год. Впоследствии появилась информация, что красно-белые отказались от его услуг и форвардом заинтересовался "Локомотив". В текущем сезоне на счету форварда 20 матчей, 7 голов и 4 передачи в чемпионате Турции.