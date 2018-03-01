Эльмир Набиуллин: "Год назад мной интересовался "Сент-Этьен"

Защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин в интервью "СЭ" отметил, что год назад интерес к нему проявлял "Сент-Этьен". По словам игрока, он бы мог не согласиться на переезд в Европу, если бы последовало конкретное предложение.

– В декабре 2015 года западные и наши СМИ сообщали об интересе "Саутгемптона" к вам. Что вы знаете об этом?

– Видел новости в прессе, но о конкретике не слышал, до меня эта информация не доходила. Знаю, что год назад мной интересовался "Сент-Этьен", об этом говорил мой агент Томас Цорн.

– Если бы поступило предложение, перешли бы?

– Я бы подумал. Европа – это тоже большой шаг. У меня есть цель играть в Европе. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полная версия интервью Эльмира Набиуллина