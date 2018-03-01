03:55 | Футбол — Трансферы

Эльмир Набиуллин: "Если бы поступило предложение от "Спартака", все равно перешел бы в "Зенит"

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Экс-защитник "Рубина" Эльмир Набиуллин в интервью "СЭ" отметил, что настоящий интерес к нему в зимнее трансферное окно проявил только "Зенит". По словам игрока, он все равно выбрал бы питерский клуб, даже если бы получил конкретное предложение от "Спартака".

– Вами интересовался и "Спартак". Почему выбрали именно "Зенит"?

– Настоящий интерес был только со стороны "Зенита", поэтому мы решились на этот шаг. "Зенит" интересовался мной в течение многих лет, это по-настоящему большой клуб, и я хотел попробовать свои силы здесь.

– Если бы от "Спартака" и "Зенита" в один момент пришли идентичные предложения, как бы поступили?

– Я бы все равно выбрал "Зенит".

– Почему?

– Думаю, он больше подходит для меня. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полная версия интервью Эльмира Набиуллина

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Доктор_Хряк

акробат долг нафтогазу будет отдавать вся страна силами простых граждан - у нас в стране так принято. и вас лукойловцев это тоже непременно зацепит - ваши начальники тоже на народных ресурсах богатства нажали или лучше сказать наворовали 12:31--------- Бабушки РОССИИ аплодируют "народному достоянию" , громко поют "мечты сбываются" и громко кричат "Газпрому слава!!!" )))))

15:11

акробат

долг нафтогазу будет отдавать вся страна силами простых граждан - у нас в стране так принято. и вас лукойловцев это тоже непременно зацепит - ваши начальники тоже на народных ресурсах богатства нажали или лучше сказать наворовали

12:31

Roov

Ну и вопрос =) Это как у молодой жены спросить выбрала ли бы она другого, если бы ей двое предложение сделали =)

10:48

Brother Beyond

О чём спор то? Ну интересовался им Спартак, но предложения то не сделал. Значит не подошёл по каким-то параметрам. Пускай в Зените сидит, не жалко.

10:08

эдпитер

ну сейчас свиной визг заглушит все. По их мнению, все россияне с детства просто обязаны мечтать играть в свинарнике.

09:26

merniloskut

Настоящего Б0MЖ всегда тянет на помойку, это диалектика!

09:25

credit500

Что-то не так с футболистами нынешними. Наверно, все-таки он зениту подходит, а не зенит ему.

08:51

Доктор_Хряк

В 2019 - аренда в Арсенал ) Хотя, после 18.03.2018 Зину начнут прикрывать. Ещё и долг нафтогазу 3 миллиарда евро отдавать надо... Так что, Набиулин может и остаться в основе Зинаиды.

07:03

Кержачина ты Простофиля

ещё один перспективный молодой игрок рвется за баблишком

06:10

wam

А что он еще может сказать в этом случае.

05:58

alex-ls

просто в Спартаке высокая конкуренция, испугался Комбарова :D

04:52

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