Эльмир Набиуллин: "Если бы поступило предложение от "Спартака", все равно перешел бы в "Зенит"

Экс-защитник "Рубина" Эльмир Набиуллин в интервью "СЭ" отметил, что настоящий интерес к нему в зимнее трансферное окно проявил только "Зенит". По словам игрока, он все равно выбрал бы питерский клуб, даже если бы получил конкретное предложение от "Спартака".

– Вами интересовался и "Спартак". Почему выбрали именно "Зенит"?

– Настоящий интерес был только со стороны "Зенита", поэтому мы решились на этот шаг. "Зенит" интересовался мной в течение многих лет, это по-настоящему большой клуб, и я хотел попробовать свои силы здесь.

– Если бы от "Спартака" и "Зенита" в один момент пришли идентичные предложения, как бы поступили?

– Я бы все равно выбрал "Зенит".

– Почему?

– Думаю, он больше подходит для меня. (Гоша ЧЕРНОВ)

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