Эльмир Набиуллин: "Если бы поступило предложение от "Спартака", все равно перешел бы в "Зенит"

Экс-защитник "Рубина" Эльмир Набиуллин в интервью "СЭ" отметил, что настоящий интерес к нему в зимнее трансферное окно проявил только "Зенит". По словам игрока, он все равно выбрал бы питерский клуб, даже если бы получил конкретное предложение от "Спартака".
– Вами интересовался и "Спартак". Почему выбрали именно "Зенит"?
– Настоящий интерес был только со стороны "Зенита", поэтому мы решились на этот шаг. "Зенит" интересовался мной в течение многих лет, это по-настоящему большой клуб, и я хотел попробовать свои силы здесь.
– Если бы от "Спартака" и "Зенита" в один момент пришли идентичные предложения, как бы поступили?
– Я бы все равно выбрал "Зенит".
– Почему?
– Думаю, он больше подходит для меня. (Гоша ЧЕРНОВ)
Доктор_Хряк
акробат долг нафтогазу будет отдавать вся страна силами простых граждан - у нас в стране так принято. и вас лукойловцев это тоже непременно зацепит - ваши начальники тоже на народных ресурсах богатства нажали или лучше сказать наворовали 12:31--------- Бабушки РОССИИ аплодируют "народному достоянию" , громко поют "мечты сбываются" и громко кричат "Газпрому слава!!!" )))))
15:11
акробат
долг нафтогазу будет отдавать вся страна силами простых граждан - у нас в стране так принято. и вас лукойловцев это тоже непременно зацепит - ваши начальники тоже на народных ресурсах богатства нажали или лучше сказать наворовали
12:31
Roov
Ну и вопрос =) Это как у молодой жены спросить выбрала ли бы она другого, если бы ей двое предложение сделали =)
10:48
Brother Beyond
О чём спор то? Ну интересовался им Спартак, но предложения то не сделал. Значит не подошёл по каким-то параметрам. Пускай в Зените сидит, не жалко.
10:08
эдпитер
ну сейчас свиной визг заглушит все. По их мнению, все россияне с детства просто обязаны мечтать играть в свинарнике.
09:26
merniloskut
Настоящего Б0MЖ всегда тянет на помойку, это диалектика!
09:25
credit500
Что-то не так с футболистами нынешними. Наверно, все-таки он зениту подходит, а не зенит ему.
08:51
Доктор_Хряк
В 2019 - аренда в Арсенал ) Хотя, после 18.03.2018 Зину начнут прикрывать. Ещё и долг нафтогазу 3 миллиарда евро отдавать надо... Так что, Набиулин может и остаться в основе Зинаиды.
07:03
Кержачина ты Простофиля
ещё один перспективный молодой игрок рвется за баблишком
06:10
wam
А что он еще может сказать в этом случае.
05:58
alex-ls
просто в Спартаке высокая конкуренция, испугался Комбарова :D
04:52