Эль-Юнусси перешел в "Саутгемптон"

Нападающий "Базеля" Мохамед Эль-Юнусси перебрался в "Саутгемптон". 23-летний игрок сборной Норвегии подписал пятилетний контракт с английским клубом. За новую команду он будет выступать под номером 11.

В прошедшем сезоне Эль-Юнусси сыграл в 44 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 17 голевых передач.