Эль-Юнусси перешел в "Саутгемптон"

Нападающий "Базеля" Мохамед Эль-Юнусси перебрался в "Саутгемптон". 23-летний игрок сборной Норвегии подписал пятилетний контракт с английским клубом. За новую команду он будет выступать под номером 11.
В прошедшем сезоне Эль-Юнусси сыграл в 44 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 17 голевых передач.
😇 x 🇳🇴– Southampton FC (@SouthamptonFC) 29 июня 2018 г.
From Sarpsborg to #SaintsFC. Find out more about new signing @Moielyo's journey to St Mary's: https://t.co/dbKkIiy1yn pic.twitter.com/a8KUaoD8YW