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15:38 | Футбол — Трансферы

Эль-Шаарави попал в сферу интересов "Спартака"

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"Спартак" интересуется нападающим "Ромы" Стефаном Эль-Шаарави, сообщает Pagine Romaniste. По данным источника, первое предложение красно-белых было отвергнуто.

Трансферная стоимость 25-лентнего форварда составляет около 15 миллионов евро.

Напомним, Эль-Шаарави выступает за "Рому" с 2015 года, первый сезон – на правах аренды. Всего в составе римлян он провел 60 матчей во всех турнирах, забив 20 мячей.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Склифосовский Н. В.

Лучше б обратили внимание на игроков Арарата, там скоро можно будет поживиться НЕДОРОГО ;)

15:52

NapoliFC

Забейте, у Федуна все бабки в Открытии накрылись он теперь даже Беляева купить не cможет:)))

15:49

Player124

Бестолков и распиарен.

15:44

Buga

Ну наконец-то,что-то новое)))))

15:42