Эль-Шаарави попал в сферу интересов "Спартака"

"Спартак" интересуется нападающим "Ромы" Стефаном Эль-Шаарави, сообщает Pagine Romaniste. По данным источника, первое предложение красно-белых было отвергнуто.

Трансферная стоимость 25-лентнего форварда составляет около 15 миллионов евро.

Напомним, Эль-Шаарави выступает за "Рому" с 2015 года, первый сезон – на правах аренды. Всего в составе римлян он провел 60 матчей во всех турнирах, забив 20 мячей.