Эль-Шаарави попал в сферу интересов "Спартака"

"Спартак" интересуется нападающим "Ромы" Стефаном Эль-Шаарави, сообщает Pagine Romaniste. По данным источника, первое предложение красно-белых было отвергнуто.
Трансферная стоимость 25-лентнего форварда составляет около 15 миллионов евро.
Напомним, Эль-Шаарави выступает за "Рому" с 2015 года, первый сезон – на правах аренды. Всего в составе римлян он провел 60 матчей во всех турнирах, забив 20 мячей.
Склифосовский Н. В.
Лучше б обратили внимание на игроков Арарата, там скоро можно будет поживиться НЕДОРОГО ;)
15:52
NapoliFC
Забейте, у Федуна все бабки в Открытии накрылись он теперь даже Беляева купить не cможет:)))
15:49
Player124
Бестолков и распиарен.
15:44
Buga
Ну наконец-то,что-то новое)))))
15:42