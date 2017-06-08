Эктор Бельерин: "Барселона"? Не верьте всему, что читаете"

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин призвал болельщиков не обращать внимания на информацию о его возможном переходе в "Барселону". Ранее сообщалось, что новый главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде заинтересован в приглашении 22-летнего испанца.

– Не верьте всему, что читаете, – написал в Твиттере испанец.

В этом сезоне он провел 42 матча в клубных турнирах, забил один мяч и отдал пять передач. За "канониров" он выступает с 2014 года, сыграл в футболке клуба 115 игр, забил четыре гола и сделал 14 голевых передач.