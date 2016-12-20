15:48 | ФУТБОЛ — Трансферы

Экс-вратарь "Торпедо" и "Терека" подписал контракт с "Йенчепингом"

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Российский голкипер Евгений Кобозев продолжит карьеру в чемпионате Швеции. Как сообщает официальный сайт "Йенчепинга", с 26-летним россиянином был подписан контракт на один сезон. Ранее российский вратарь выступал в Финляндии за ВПС, пропустив 23 гола в 33 матчах при 15 сухих встречах в сезоне-2016. Кроме того, на его счету одна голевая передача. 

- Надеюсь, что буду играть как можно больше, и буду приносить пользу новой команде, - отметил Кобозев, выступавший ранее в России за "Тосно", "Уфу", "Терек" и московское "Торпедо".

В прошлом розыгрыше чемпионата Швеции "Йенчепинг" занял 12-е место в турнирной таблице.

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