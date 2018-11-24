15:27 | Футбол — Трансферы

Экс-вратарь "Крыльев" и тульского "Арсенала" Муха перешел в шотландский "Гамильтон"

Обсудить
0

Шотландский клуб "Гамильтон Академикал" подписал контракт со словацким голкипером Яном Мухой, сообщает официальный сайт клуба. Футболист перешел на правах свободного агента.

Сообщается, что 35-летний вратарь подписал краткосрочное соглашение. Другие детали сделки не раскрываются. Последней командой футболиста была польская "Терамлика". Ранее он также выступал за "Крылья Советов" и "Арсенал". Словак провел 22 матча в российской премьер-лиге.

"Гамильтон" занимает 10-е место в шотландской премьер-лиге.

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...