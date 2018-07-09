Экс-полузащитник "Арсенала" Уилшир стал игроком "Вест Хэма"

Полузащитник Джек Уилшир, ранее выступавший за "Арсенал", подписал соглашение с "Вест Хэмом", сообщает пресс-служба "молотобойцев".
26-летний игрок перешел в новый клуб на правах свободного агента, подписав трехлетний контракт.
Уилшир является воспитанником "Арсенала", он дебютировал за команду в 2008 году в возрасте 16 лет. В прошедшем сезоне он в 38 матчах забил 2 мяча и сделал 5 голевых передач.
West Ham United are delighted to confirm the signing of Jack Wilshere on a three-year contract!https://t.co/ypuibbsrUM– West Ham United (@WestHamUtd) 9 июля 2018 г.