Экс-нападающий "Спартака" Уорис может перейти в "Порту"

Нападающий "Лорьяна" Маджид Уорис может стать игроком "Порту", сообщает Yahoo Sports. Главный тренер португальской команды Сержиу Консейсау интересуется 26-летним игроком сборной Ганы. Трансфер форварда оценивается в 2 миллиона евро.

Отмечается, что сам Уорис хочет покинуть "Лорьян". Клуб готов отпустить футболиста, если за него поступит достойное предложение. Ранее сообщалось, что он провел переговоры с "Сент-Этьеном".

Напомним, Уорис выступал за "Спартак" с 2013 по 2014 год. В текущем сезоне на его счету 9 голов в 35 матчах чемпионата Франции.