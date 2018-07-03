Экс-капитан "Атлетико" Габи стал одноклубником Хави в Катаре

Катарский "Аль-Садд" на своем официальном сайте объявил о подписании двухлетнего контракта с экс-капитаном "Атлетико" Габи.

34-летний испанец перешел в новый клуб на правах свободного агента. В "Аль-Садде" уже выступает бывший полузащитник "Барселоны" Хави.

Габи провел за "Атлетико" 413 матчей, в которых забил 10 мячей.