Экс-капитан "Атлетико" Габи стал одноклубником Хави в Катаре

Катарский "Аль-Садд" на своем официальном сайте объявил о подписании двухлетнего контракта с экс-капитаном "Атлетико" Габи.
34-летний испанец перешел в новый клуб на правах свободного агента. В "Аль-Садде" уже выступает бывший полузащитник "Барселоны" Хави.
Габи провел за "Атлетико" 413 матчей, в которых забил 10 мячей.
Gabi: Pleased to be here in Qatar, I took my decision after deep thought– AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) 3 июля 2018 г.
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