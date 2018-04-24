Экс-игрок "Зенита" Молло продолжит карьеру в Катаре

Бывший полузащитник "Зенита" и "Крыльев Советов" Йоан Молло продолжит карьеру в катарском "Аль-Райане", сообщает пресс-служба клуба. 28-летний француз прибыл в расположение новой команды. В ближайшее время он пройдет медосмотр и подпишет контракт.

В этом сезоне Молло выступал за "Фулхэм". В чемпионшипе он провел 6 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу. С 2015 по 2016 год он играл за "Крылья Советов" (38 матчей, 5 голов). В 2017 году провел 7 игр за "Зенит" и забил 1 мяч.