Экс-игрок "Зенита-2" Сиротов: "Согласие перейти в "Заглембе" дал почти сразу"

Новичок "Заглембе" Владислав Сиротов сказал, что практически не раздумывал над предложением перейти в польский клуб. 26-летний хавбек заключил контракт сроком на один сезон с возможностью продления еще на год. Последние два года он провел в "Зените-2".

- Вариант с переходом в "Заглембе" поступил от моих агентов, - цитирует "Р-Спорт" Сиротова. - Было несколько предложений от команд российской премьер-лиги, но без конкретики. Еще имелись предметные предложения из ФНЛ, но я очень хотел попробовать себя на новом уровне, получить новый вызов. Мне предложили Польшу и, скажу честно, согласие я дал практически сразу.

Языковой барьер меня не смущает. Хочу расти. Если буду забивать и показывать то, чего от меня ждут тренеры "Заглембе, то обязательно сделаю шаг вперед.