Экс-игрок "Рубина" Маркано перешел в "Рому"

Экс-защитник "Рубина" Иван Маркано продолжит карьеру в "Роме", сообщает пресс-служба римского клуба. Испанец прибыл в расположение команды, где в ближайшее время подпишет контракт. Соглашение рассчитано до 2021 года, игрок достался "волкам" бесплатно.
Ранее Маркано выступал за "Порту". 30-летний испанец в прошедшем сезоне провел 30 матчей в чемпионате Португалии и забил пять мячей при одной голевой передаче. За "Рубин" он играл с 2012 по 2014 год.
Le foto dell'arrivo a Fiumicino di Ivan Marcano 🛬🇪🇸– AS Roma (@OfficialASRoma) 30 мая 2018 г.
📸 https://t.co/4maBZRfjZV#ASRoma pic.twitter.com/wW6mTK9fGN