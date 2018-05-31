Экс-игрок "Рубина" Маркано перешел в "Рому"

Экс-защитник "Рубина" Иван Маркано продолжит карьеру в "Роме", сообщает пресс-служба римского клуба. Испанец прибыл в расположение команды, где в ближайшее время подпишет контракт. Соглашение рассчитано до 2021 года, игрок достался "волкам" бесплатно.

Ранее Маркано выступал за "Порту". 30-летний испанец в прошедшем сезоне провел 30 матчей в чемпионате Португалии и забил пять мячей при одной голевой передаче. За "Рубин" он играл с 2012 по 2014 год.