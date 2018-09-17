Экс-игрок "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" Кокер может перейти в киевский "Арсенал". Ранее им интересовался "Локомотив"

Английский защитник Стивен Кокер может стать игроком киевского "Арсенала", сообщает британское издание Mirror. На данный момент он является свободным агентом.

Сообщается, что в услугах футболиста заинтересован главный тренер "Арсенала", легенда "Ювентуса" Фабрицио Раванелли. Украинский клуб сделал ему предложение, и форвард рассмотрит его по возвращении на родину. Ранее он выступал за шотландский "Данди", но 1 сентября стороны объявили о расторжении контракта по согласию сторон. За полгода в Шотландии игрок принял участие в 17 матчах и забил один гол.

До этого 26-летний футболист также выступал за "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Куинз Парк Рейнджерс", "Кардифф", "Суонси", "Саутгемптон". Зимой 2017 года он мог перейти из "КПР" в "Локомотив", но отказался переезжать в Россию.

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