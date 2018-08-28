Экс-игрок ЦСКА Нецид перешел в "Ден Хаг", четвертый клуб за полтора года

Бывший нападающий ЦСКА Томаш Нецид стал игроком "Ден Хаг", сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с голландским клубом рассчитано на два сезона. Для форварда это четвертый клуб за полтора года. Январь 2017 года он начал в составе "Бурсаспора", после чего ушел в аренду в "Легию", а в прошлом сезоне отыграл в аренде в "Славии". Летом он вернулся в "Бурсаспор" и провел в текущем сезоне два матча в чемпионате Турции. Накануне контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию.

С 2009 по 2015 год Нецид защищал цвета ЦСКА.