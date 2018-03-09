Экс-игрок "Амкара" и сборной Украины перешел в "Тобол"

Нападающий Антон Шиндер стал игроком казахстанского "Тобола", сообщает sport.inform.kz. 30-летний форвард был на просмотре еще зимой, но контракт с ним не удалось заключить из-за превышения лимита на легионеров в заявке (не больше 8). После ухода чеха Эгона Вуха, соглашение с Шиндером было подписано.

Шиндер ранее защищал цвета ряда украинских клубов, а сезон-2016/17 отыграл в "Амкаре", проведя 8 матчей в чемпионате России. На его счету две товарищеские игры в составе сборной Украины - в 2011 и 2012 году.