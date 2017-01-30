20:40 30 января | ФУТБОЛ — Трансферы

Экс-хавбек "Сибири" перешел в АПОЭЛ

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Полузащитник "Астаны" Рохер Каньяс стал игроком клуба АПОЭЛ. Как сообщает пресс-служба команды чемпионата Кипра, контракт с колумбийцем подписан до мая 2017 года, а выступать за коллектив он будет под 80-м номером. 26-летний футболист достался киприотам бесплатно.

Напомним, что с июля 2010 года по август 2011-го Каньяс выступал за "Сибирь".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Papa-psix

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