Экс-хавбек "Сибири" перешел в АПОЭЛ

Полузащитник "Астаны" Рохер Каньяс стал игроком клуба АПОЭЛ. Как сообщает пресс-служба команды чемпионата Кипра, контракт с колумбийцем подписан до мая 2017 года, а выступать за коллектив он будет под 80-м номером. 26-летний футболист достался киприотам бесплатно.
Напомним, что с июля 2010 года по август 2011-го Каньяс выступал за "Сибирь".
Σύναψη συνεργασίας με Roger Cañas (@rogercaashenao) https://t.co/FhgMs2UG5K pic.twitter.com/65KGBum5Ur– APOEL FC (@apoelfcofficial) 30 января 2017 г.
Papa-psix
Помним. Хороший игрок
21:17 30 января