Экс-хавбек "Рубина" и "Зенита" перешел в "Райо Вальекано"

Полузащитник Алехандро Домингес стал игроком "Райо Вальекано", информирует клубная пресс-служба. Контракт сторон рассчитан на один сезон. Аргентинец уже выступал за испанский клуб с 2012 по 2013 год, после чего перешел в "Олимпиакос". За греческую команду 36-летний хавбек играл последние четыре года, после чего покинул клуб на правах свободного агента.

Напомним, что Домингес также являлся игроком "Рубина" и "Зенита". В составе питерцев футболист выиграл чемпионат России-2007, а также Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. Вместе с казанцами хавбек выиграл премьер-лигу в 2009 году.