Экс-форвард сборной Италии Джузеппе Росси может продолжить карьеру в Болгарии

Бывший нападающий сборной Италии Джузеппе Росси может продолжить карьеру в Болгарии, сообщает topsport.bg. Интерес к 30-летнему форварду проявляют "Левски" и софийский ЦСКА.
Игрок в апреле третий раз в карьере порвал крестообразные связки. В минувшем сезоне он провел на правах аренды в "Сельте", принял участие в 18 матчах и забил 4 мяча в ла лиге. После возвращения нападающего в "Фиорентину" клуб не стал продлевать с ним контракт.
Ранее Росси защищал цвета "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасла", "Пармы", "Вильярреала" и "Леванте".
- Манчестер Юнайтед
- Ньюкасл
- Левски
- Фиорентина
- ЦСКА Сф
- Сборная Италии (Футбол)
- Вильярреал
- Парма
- Росси Дж.
- Леванте
- Сельта