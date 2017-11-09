Экс-форвард сборной Италии Джузеппе Росси может продолжить карьеру в Болгарии

Бывший нападающий сборной Италии Джузеппе Росси может продолжить карьеру в Болгарии, сообщает topsport.bg. Интерес к 30-летнему форварду проявляют "Левски" и софийский ЦСКА.

Игрок в апреле третий раз в карьере порвал крестообразные связки. В минувшем сезоне он провел на правах аренды в "Сельте", принял участие в 18 матчах и забил 4 мяча в ла лиге. После возвращения нападающего в "Фиорентину" клуб не стал продлевать с ним контракт.

Ранее Росси защищал цвета "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасла", "Пармы", "Вильярреала" и "Леванте".