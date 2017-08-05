Егор Титов: "Нойштедтер - однозначно не уровень "Спартака"

Тренер "Енисея" и экс-игрок "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" отметил, что защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер, по переходу которого ведут переговоры красно-белые, не соответствует задачам команды. По его словам, игроки, которые есть у столичного клуба, не хуже.

– "Спартак" ведет переговоры по Нойштедтеру. Это уровень для чемпионов?

– Однозначно, нет. Однозначно! Если речь об усилении для РФПЛ – это одно, если под Лигу чемпионов – совершенно другое. Он не сильнее ни Боккетти, ни Джикия, ни Кутепова. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Егора Титова - в ближайшее время в "СЭ"