Егор Титов: "Нойштедтер - однозначно не уровень "Спартака"

Тренер "Енисея" и экс-игрок "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" отметил, что защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер, по переходу которого ведут переговоры красно-белые, не соответствует задачам команды. По его словам, игроки, которые есть у столичного клуба, не хуже.
– "Спартак" ведет переговоры по Нойштедтеру. Это уровень для чемпионов?
– Однозначно, нет. Однозначно! Если речь об усилении для РФПЛ – это одно, если под Лигу чемпионов – совершенно другое. Он не сильнее ни Боккетти, ни Джикия, ни Кутепова. (Сергей ЕГОРОВ)
Полностью интервью Егора Титова - в ближайшее время в "СЭ"
- Егор Титов
- Спартак (футбол)
- Фенербахче (Футбол)
- Енисей (Футбол)
- Сальваторе Боккетти
- Роман Нойштедтер
- Илья Кутепов
- Георгий Джикия
Serenky25
Ещенко тоже не уровень...но пашет как зверь...А из за лимита Россиян может только Зенит покупать...Научим мы его в футбол играть...мотивацию к ЧМ ни кто не отменял..
08:40 5 августа