Эдерсон - второй по стоимости вратарь в истории

Голкипер Эдерсон, перебравшийся из "Бенфики" в "Манчестер Сити" за 40 миллионов евро, стал вторым по стоимости трансфером вратаря в истории. По нынешнему курсу, эта сумма равняется 33,4 миллиона фунтов стерлингов.

Примечателен тот факт, что "Бенфике" принадлежали 50 процентов прав на игрока, поэтому половину суммы получит предыдущий клуб Эдерсона "Риу Аве" и агентская компания.

Предыдущий рекорд был установлен в 2001 году, когда "Ювентус" заплатил "Парме" 33 миллиона фунтов стерлингов за Джанлуиджи Буффона, что с учетом курса тех лет - 53 миллиона евро. Кроме того, "Парме" достался полузащитник Джонатан Бакини.