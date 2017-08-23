Эдер: "В "Локомотиве" меня ждет Фернандеш"

Новичок "Локомотива" Эдер отметил, что слушал советы от друзей, прежде чем перейти в команду. Положительно о железнодорожниках отызвались Марко Баша и Мануэл Фернандеш. По словам португальца, он мечтает поскорее оказаться в составе красно-зеленых.

- Марко Баша, который выступал за "Локомотив", дал мне представление о команде и советы - как быстрее адаптироваться, - приводит официальный сайт железнодорожников слова Эдера. - В "Локомотиве" у меня уже есть один друг - Ману Фернандеш. Он меня ждет. Ману рассказал, что "Локо" всегда бьется за победу, игроки любят креатив, атаку. Эти отклики подкупают. И я знаю Ману как большого мастера.

- В последнем матче Ману блистал, и голов было немало.

- Я в курсе! Матч со "Спартаком" - дерби, это особенные эмоции. Здорово, что "Локомотив" сейчас в отличном настроении, мне хочется скорее прибыть в команду.