Эден Азар: "Я не перейду в "ПСЖ". Если вернусь во Францию, то это будет "Лилль"

Нападающий "Челси" Эден Азар опроверг информацию о том, что он может перейти в "ПСЖ".

- В прошлом у меня были контакты с "ПСЖ", - сказал футболист в интервью Canal+. - Но меня это не заинтересовало. Если я когда-то вернусь во Францию, то это будет "Лилль". Но сейчас нет шансов, что я вернусь в лигу 1. Как я уже говорил, на данный момент я остаюсь в "Челси". У меня еще год контракта по завершении этого сезона. Переход зимой в другой клуб невозможен. Я не могу этого сделать из-за клуба и из-за болельщиков. Переход будет возможен летом, но также возможно, что я останусь в "Челси" до конца карьеры.

В текущем сезоне 27-летний бельгиец провел 15 матчей за "Челси" и забил восемь мячей при четырех голевых передачах.

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