Дзюба и Новосельцев перешли в "Арсенал"

Артем ДЗЮБА (справа) и Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ арендованы у "Зенита" "Арсеналом" без права выкупа. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"

По информации "СЭ", футболисты "Зенита" Артем Дзюба и Иван Новосельцев перешли в тульский "Арсенал".

Клубы окончательно согласовали условия сделки: игроки уходят на правах аренды без права выкупа. По нашим данным, оба пошли на значительное, более чем двукратное, понижение зарплаты. При этом одну треть жалованья будут платить туляки, две трети – петербуржцы.

В этом чемпионате Дзюба провел за невский клуб 15 матчей и забил 1 гол. Новосельцев в сезоне-2017/18 сыграл один матч в Кубке России. (Сергей ЕГОРОВ)

Дзюба обожает аренды. Вот доказательства