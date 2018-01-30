12:25 | Футбол — Трансферы

Дзюба и Новосельцев перешли в "Арсенал"

Артем ДЗЮБА (справа) и Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ арендованы у "Зенита" "Арсеналом" без права выкупа. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Артем ДЗЮБА (справа) и Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ арендованы у "Зенита" "Арсеналом" без права выкупа. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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По информации "СЭ", футболисты "Зенита" Артем Дзюба и Иван Новосельцев перешли в тульский "Арсенал".

Клубы окончательно согласовали условия сделки: игроки уходят на правах аренды без права выкупа. По нашим данным, оба пошли на значительное, более чем двукратное, понижение зарплаты. При этом одну треть жалованья будут платить туляки, две трети – петербуржцы.

В этом чемпионате Дзюба провел за невский клуб 15 матчей и забил 1 гол. Новосельцев в сезоне-2017/18 сыграл один матч в Кубке России. (Сергей ЕГОРОВ)

Дзюба обожает аренды. Вот доказательства

 

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (31)
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ЦСКА71

а я надеюсь что оба пригодятся у нас в Туле и Граф найдёт им правильное применение

17:16

П_о_в_а_р

Гаттузо Крут!!!!!!#! ЗП Чубе будет платить Повар унесенным сервелатием и борщом. Он сам об этом говорил. А у Повара этого сервелатия завались и маленькая тележка. Он и Йайашку подкармливает, чтобы тот активнее с расизьмом боролси. Настоящий филантроп. ----------------------------------------------------------- Ничего не жалко для для отечественного футбола.

16:32

П_о_в_а_р

Не ваши пацаны, вот вы и беситесь. Тёма, Ванька - Велком, эпта!!!) Каждому по двойной порции борща!

16:31

самарец

ну и дела !))) пойти работать что бы получать зарплату меньше чем в два раза вместо того что бы отдыхать и получать в два раза больше !)) Футбольная арифметика!!

15:47

pahom-17

теперь Дзюба на зенитовском шарфике постоит...или нет?

15:45

AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka

Много внимания в этим выдающимся персонам, но ничего, скоро кто такие позабудем

14:37

Рюрик 09

А СЭ в очередной раз попал пальцем в небо - сколько было предсказаний о переходе главного игрочищи в Краснодар, но...

14:23

Рюрик 09

То, о чём так долго говорили большевик, свершилось!!! ))))))))))))))))) Может теперь перестанут муссировать тему двух игрочищ?

14:22

tarkys

Дурные шутки клоуна, они как бумеранг, возвращаются точно в лоб, поймет ли парняга, так то голова большая.

14:18

Гаттузо Крут!!!!!!#!

ЗП Чубе будет платить Повар унесенным сервелатием и борщом. Он сам об этом говорил. А у Повара этого сервелатия завались и маленькая тележка. Он и Йайашку подкармливает, чтобы тот активнее с расизьмом боролси. Настоящий филантроп.

14:16

Трижды разбанен)

shur...он сам выбрал себе дорогу, бабло вместо футбола (лиги чемпионов)

14:11

Andvaraforce

Насколько я понимаю з/п Дзюбе сделали полтора ляма, миллион платит газпром, пятьсот тысяч Арсенал. Вот деньги Арсенала сейчас наиболее адекватная стоимость этого нападающего. Хотя, его папа, наверняка думает по-другому. Ведь он был категорически против ухода/аренды.

14:11

К.Б.Ын

В Туле Дзюба будет не популярен и скорее всего - начнёт с выхода на замену и закончит на скамейке.

14:06

Wild Weasel

Так точно перешли или /по информации "СЭ"/? А то /по информации "СЭ"/ Спартак уже купил 4 защитника, продал Промеса и Зе, Смолов уже в ВэстХэме, а Муса - в ЦСКА )))))

13:57

Табунщик Вернулся

Обожрется игрочишка в Туле пряников и вообще с лавки встать не сможет, вот погибают "таланты" :))

13:43

nik27772

какая радость, что эта охотница за титулами ушла из СПАРТАКА. теперь жалко арсенал, вылет в пер.див. обеспечен.

13:41

ЮКИ

Тула-Чемпион!и 35 голов на двоих!

13:32

shur

Трижды разбанен) 2shur/////это чучело рыжее тут не нужно_____________ Почему не нужен? До Зенита в сборную привлекался. И играл не плохо. А в Зените штаны протирал

13:31

Трижды разбанен)

2shur/////это чучело рыжее тут не нужно

13:28

A16

Жорик Вартанов , без проблем, в Туле в сотни раз больше настоящих болел именно Арсенала. Так что всё норм будет и с Дзюбой и с остальными.

13:20

svi_57

1 гол в 15 матчах - можно ли упрекать Манчини в "нелюбви" к Дзюбе?

13:19

beowulf

Жорик Вартанов эти спартачи в Туле сами, как дзюба - обиженные, так что сыграются

13:14

beowulf

Айсберг ! самовары не вылетят. в таблицу посмотри. а дзюба пошёл целенаправленно к божовичу. что б попасть на чм. так как в ростов к карпину ему дорога заказана. а новосёла зенит в довесок навязал арсеналу. он особо не нужен. там оборона нормальная и без него. а самовары ещё могут немало сюрпризов показать. состав норм. усиление худо-бедно. опять же граф-неплохой тренер. та что очки отнимут у многих. у них просто опыта маловато. но по-сравнению с прошлым тренером пряники молодцы !

13:11

Жорик Вартанов

так то в Туле спартачей много, Дзюба береги о.ко)

13:10

Jean4

Решение логичное, нужна практика. Дзюпа думаю, если не травмируется, на ЧМ-18 "поедет". Ибо просто брать больше некого, хотя может Подзаботный в Питере будет феерить.

13:10

Айсберг

А если самовары вылетят в ФНЛ игрочишка будет считаться пердивником?

12:59

Knecht hl

НЕ верю этого быть не может российские ногомячисты пошли на понижение зарплаты на 3 месяца, смотришь на Сычева, Погребняка и Аршика в последний год Арсенала, они за каждую копейку готовы честно протирать штаны на лавке, лишь бы ничего не делать.

12:59

serzheo

"Перешли" громко сказано. Скорее в отпуск отъехали, на три месяца.

12:48

Красно Белый Питер

За Трофеями!!:)...

12:41

Гаттузо ДваждыТуп !!!!

иГРОЧИШКА,следующее твое достижение-ФНЛ...

12:34