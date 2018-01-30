Дзюба и Новосельцев перешли в "Арсенал"

По информации "СЭ", футболисты "Зенита" Артем Дзюба и Иван Новосельцев перешли в тульский "Арсенал".
Клубы окончательно согласовали условия сделки: игроки уходят на правах аренды без права выкупа. По нашим данным, оба пошли на значительное, более чем двукратное, понижение зарплаты. При этом одну треть жалованья будут платить туляки, две трети – петербуржцы.
В этом чемпионате Дзюба провел за невский клуб 15 матчей и забил 1 гол. Новосельцев в сезоне-2017/18 сыграл один матч в Кубке России. (Сергей ЕГОРОВ)
Дзюба обожает аренды. Вот доказательства
ЦСКА71
а я надеюсь что оба пригодятся у нас в Туле и Граф найдёт им правильное применение
17:16
П_о_в_а_р
Гаттузо Крут!!!!!!#! ЗП Чубе будет платить Повар унесенным сервелатием и борщом. Он сам об этом говорил. А у Повара этого сервелатия завались и маленькая тележка. Он и Йайашку подкармливает, чтобы тот активнее с расизьмом боролси. Настоящий филантроп. ----------------------------------------------------------- Ничего не жалко для для отечественного футбола.
16:32
П_о_в_а_р
Не ваши пацаны, вот вы и беситесь. Тёма, Ванька - Велком, эпта!!!) Каждому по двойной порции борща!
16:31
самарец
ну и дела !))) пойти работать что бы получать зарплату меньше чем в два раза вместо того что бы отдыхать и получать в два раза больше !)) Футбольная арифметика!!
15:47
pahom-17
теперь Дзюба на зенитовском шарфике постоит...или нет?
15:45
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
Много внимания в этим выдающимся персонам, но ничего, скоро кто такие позабудем
14:37
Рюрик 09
А СЭ в очередной раз попал пальцем в небо - сколько было предсказаний о переходе главного игрочищи в Краснодар, но...
14:23
Рюрик 09
То, о чём так долго говорили большевик, свершилось!!! ))))))))))))))))) Может теперь перестанут муссировать тему двух игрочищ?
14:22
tarkys
Дурные шутки клоуна, они как бумеранг, возвращаются точно в лоб, поймет ли парняга, так то голова большая.
14:18
Гаттузо Крут!!!!!!#!
ЗП Чубе будет платить Повар унесенным сервелатием и борщом. Он сам об этом говорил. А у Повара этого сервелатия завались и маленькая тележка. Он и Йайашку подкармливает, чтобы тот активнее с расизьмом боролси. Настоящий филантроп.
14:16
Трижды разбанен)
shur...он сам выбрал себе дорогу, бабло вместо футбола (лиги чемпионов)
14:11
Andvaraforce
Насколько я понимаю з/п Дзюбе сделали полтора ляма, миллион платит газпром, пятьсот тысяч Арсенал. Вот деньги Арсенала сейчас наиболее адекватная стоимость этого нападающего. Хотя, его папа, наверняка думает по-другому. Ведь он был категорически против ухода/аренды.
14:11
К.Б.Ын
В Туле Дзюба будет не популярен и скорее всего - начнёт с выхода на замену и закончит на скамейке.
14:06
Wild Weasel
Так точно перешли или /по информации "СЭ"/? А то /по информации "СЭ"/ Спартак уже купил 4 защитника, продал Промеса и Зе, Смолов уже в ВэстХэме, а Муса - в ЦСКА )))))
13:57
Табунщик Вернулся
Обожрется игрочишка в Туле пряников и вообще с лавки встать не сможет, вот погибают "таланты" :))
13:43
nik27772
какая радость, что эта охотница за титулами ушла из СПАРТАКА. теперь жалко арсенал, вылет в пер.див. обеспечен.
13:41
ЮКИ
Тула-Чемпион!и 35 голов на двоих!
13:32
shur
Трижды разбанен) 2shur/////это чучело рыжее тут не нужно_____________ Почему не нужен? До Зенита в сборную привлекался. И играл не плохо. А в Зените штаны протирал
13:31
Трижды разбанен)
2shur/////это чучело рыжее тут не нужно
13:28
A16
Жорик Вартанов , без проблем, в Туле в сотни раз больше настоящих болел именно Арсенала. Так что всё норм будет и с Дзюбой и с остальными.
13:20
svi_57
1 гол в 15 матчах - можно ли упрекать Манчини в "нелюбви" к Дзюбе?
13:19
beowulf
Жорик Вартанов эти спартачи в Туле сами, как дзюба - обиженные, так что сыграются
13:14
beowulf
Айсберг ! самовары не вылетят. в таблицу посмотри. а дзюба пошёл целенаправленно к божовичу. что б попасть на чм. так как в ростов к карпину ему дорога заказана. а новосёла зенит в довесок навязал арсеналу. он особо не нужен. там оборона нормальная и без него. а самовары ещё могут немало сюрпризов показать. состав норм. усиление худо-бедно. опять же граф-неплохой тренер. та что очки отнимут у многих. у них просто опыта маловато. но по-сравнению с прошлым тренером пряники молодцы !
13:11
Жорик Вартанов
так то в Туле спартачей много, Дзюба береги о.ко)
13:10
Jean4
Решение логичное, нужна практика. Дзюпа думаю, если не травмируется, на ЧМ-18 "поедет". Ибо просто брать больше некого, хотя может Подзаботный в Питере будет феерить.
13:10
Айсберг
А если самовары вылетят в ФНЛ игрочишка будет считаться пердивником?
12:59
Knecht hl
НЕ верю этого быть не может российские ногомячисты пошли на понижение зарплаты на 3 месяца, смотришь на Сычева, Погребняка и Аршика в последний год Арсенала, они за каждую копейку готовы честно протирать штаны на лавке, лишь бы ничего не делать.
12:59
serzheo
"Перешли" громко сказано. Скорее в отпуск отъехали, на три месяца.
12:48
Красно Белый Питер
За Трофеями!!:)...
12:41
Гаттузо ДваждыТуп !!!!
иГРОЧИШКА,следующее твое достижение-ФНЛ...
12:34