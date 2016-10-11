Джузеппе Маротта: "Ювентус" не будет углубляться в трансфер Витселя"

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта отметил, что клуб следит за ситуацией с трансфером полузащитника "Зенита" Акселя Витселя, но не намерен тратить все силы на этот переход. Ранее итальянские СМИ сообщили, что туринцы готовы предложить питерскому клубу 6 миллионов евро в зимнее трансферное окно.

- Трансферное окно закрыто, но мы продолжаем следить за ситуацией, анализировать различные варианты, - приводит Sport Mediaset слова Маротты. - Я не чувствую, что в трансфер Витселя мы должны углубляться слишком сильно.