11:29 | ФУТБОЛ — Трансферы

Джузеппе Маротта: "Переговоры по Витселю зашли в тупик"

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Генеральный менеджер "Ювентуса" Джузеппе Маротта посетовал на то, что зимой сложно найти на трансферном рынке достойных игроков. Также он отметил, что переговоры по полузащитнику "Зенита" Акселю Витселя зашли в тупик.

- Зимой трудно найти игроков, которые находятся на уровне "Ювентуса" и доступны для трансфера, - цитирует Gazzetta della Sport Маротту. - Витсель? В настоящее время переговоры зашли в тупик, его контракт истекает в июне, и у нас есть еще пять месяцев.

Что касается Н'Зонзи, то у нас хорошие отношения с "Севильей". Дахуд или Дракслер? По поводу первого я могу сказать, что есть много игроков, на кого мы обращаем внимание. По поводу второго, то он не придет в "Ювентус", поскольку отказал нам в 2015 году. Если вы отвергаете "Юве" однажды, то "Юве" просто ищет в другом месте.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

Ювентусу не до Витселя, они всем клубом пакуют чемоданы Манджукичу, собирают ему еды в дорогу - всё-таки в Спартак уезжает, за который он с детства.

14:32

Гаттузо зол!

Все Юве в тупике- это крах! Беппе скоро пойдет на биржу труда, когда его за вылет в 1/8 ЛЧ вытурят, что он не купил нашего Шницелька вовремя.

13:48

Jean4

Значит летом уйдет бесплатно, в ранге чемпиона РФПЛ.

13:30

miheyitsokay

почему нет варианта никакой

12:25

Gomer8888

поможет команде серебро взять и бесплатно уйдет, еще и призовых получит!

12:18

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