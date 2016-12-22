Джузеппе Маротта: "Переговоры по Витселю зашли в тупик"

Генеральный менеджер "Ювентуса" Джузеппе Маротта посетовал на то, что зимой сложно найти на трансферном рынке достойных игроков. Также он отметил, что переговоры по полузащитнику "Зенита" Акселю Витселя зашли в тупик.
- Зимой трудно найти игроков, которые находятся на уровне "Ювентуса" и доступны для трансфера, - цитирует Gazzetta della Sport Маротту. - Витсель? В настоящее время переговоры зашли в тупик, его контракт истекает в июне, и у нас есть еще пять месяцев.
Что касается Н'Зонзи, то у нас хорошие отношения с "Севильей". Дахуд или Дракслер? По поводу первого я могу сказать, что есть много игроков, на кого мы обращаем внимание. По поводу второго, то он не придет в "Ювентус", поскольку отказал нам в 2015 году. Если вы отвергаете "Юве" однажды, то "Юве" просто ищет в другом месте.
shpasic
Ювентусу не до Витселя, они всем клубом пакуют чемоданы Манджукичу, собирают ему еды в дорогу - всё-таки в Спартак уезжает, за который он с детства.
14:32
Гаттузо зол!
Все Юве в тупике- это крах! Беппе скоро пойдет на биржу труда, когда его за вылет в 1/8 ЛЧ вытурят, что он не купил нашего Шницелька вовремя.
13:48
Jean4
Значит летом уйдет бесплатно, в ранге чемпиона РФПЛ.
13:30
miheyitsokay
почему нет варианта никакой
12:25
Gomer8888
поможет команде серебро взять и бесплатно уйдет, еще и призовых получит!
12:18