Джузеппе Маротта: "Переговоры по Витселю зашли в тупик"

Генеральный менеджер "Ювентуса" Джузеппе Маротта посетовал на то, что зимой сложно найти на трансферном рынке достойных игроков. Также он отметил, что переговоры по полузащитнику "Зенита" Акселю Витселя зашли в тупик.

- Зимой трудно найти игроков, которые находятся на уровне "Ювентуса" и доступны для трансфера, - цитирует Gazzetta della Sport Маротту. - Витсель? В настоящее время переговоры зашли в тупик, его контракт истекает в июне, и у нас есть еще пять месяцев.

Что касается Н'Зонзи, то у нас хорошие отношения с "Севильей". Дахуд или Дракслер? По поводу первого я могу сказать, что есть много игроков, на кого мы обращаем внимание. По поводу второго, то он не придет в "Ювентус", поскольку отказал нам в 2015 году. Если вы отвергаете "Юве" однажды, то "Юве" просто ищет в другом месте.