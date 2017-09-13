Джузеппе Маротта: "Не получали предложений от "Барселоны" по Дибале"

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта отметил, что клуб не собирался продавать нападающего команды Пауло Дибалу. По его словам, форвард не зря получил футболку с 10-м номером, которая накладывает на него дополнительную ответственность.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, согласно которым турнинцы дважды предланали испанскому клубу купить права на аргентинского нападающего.

– Мы не получали конкретного предложения от "Барселоны" по Дибале, цитирует Mediaset Premium Маротту. – Но, в первую очередь, мы не собирались продавать его. Мы были уверены, что он будет носить футболку "Ювентуса". Этим летом он получил футболку с 10-м номером. Это дополнительная ответственность.

Напомним, Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года. За это время он провел в составе "старой синьоры" 99 матчей, забив 49 мячей. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.