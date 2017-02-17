Джузеппе Маротта: "Мысли о приобретении Верратти - утопия"

Генеральный менеджер "Ювентуса" Джузеппе Маротта заявил, что ему очень нравится игра полузащитника "ПСЖ" Марко Верратти, однако отметил, что его клуб вряд ли сможет приобрести итальянца. 24-летний футболист играет во французском клубе с 2012 года, а в текущем сезоне забил 2 мяча и отдал 3 передачи в 17 встречах.

– Разве я наблюдал за ним в игре с "Барселоной"? Я рад за то, что у него получается так хорошо играть, – цитирует Mediaset Маротту. – Он отличный игрок, который нам нравится. Думаю, мысли о его приобретении – утопия, учитывая, как в нем заинтересован "ПСЖ". Мы не имеем такой возможности.