Джованни Симеоне стал игроком "Фиорентины"

"Фиорентина" на своем официальном сайте объявила о трансфере нападающего Джованни Симеоне. Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на пять лет.

Напомним, что прошлый сезон стал для аргентинца дебютным в европейском футболе. Он провел 37 матчей за "Дженоа" в клубных турнирах и забил 14 мячей. Ранее он играл за "Ривер Плейт" и "Банфилд".

Джованни – сын главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне.