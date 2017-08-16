Джованни Симеоне стал игроком "Фиорентины"

"Фиорентина" на своем официальном сайте объявила о трансфере нападающего Джованни Симеоне. Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на пять лет.
Напомним, что прошлый сезон стал для аргентинца дебютным в европейском футболе. Он провел 37 матчей за "Дженоа" в клубных турнирах и забил 14 мячей. Ранее он играл за "Ривер Плейт" и "Банфилд".
Джованни – сын главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне.
L'annuncio: @simeonegiovanni è viola– ACF Fiorentina (@acffiorentina) 16 августа 2017 г.
I dettagli >>https://t.co/RJ8rCH4dLJ#BattitiViola pic.twitter.com/u9YfkRoKYB