Джордан Хендерсон назвал Наби Кейта футболистом топ-уровня

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон уверен, что руководство клуба радо договоренности о трансфере полузащитника "Лейпцига" Наби Кейта. 22-летний гвинейский хавбек перейдет в стан "красных" следующим летом.

- Когда играешь в большом клубе, нужно подписывать сильных игроков, - цитирует Sky Sports Хендерсона. - Я видел, как играет Наби Кейта, это игрок топ-уровня. Летом много говорили об этом трансфере. К счастью, мы завершили эту сделку. Кейта перейдет к нам следующим летом, но я уверен, что клуб рад подписанию контракта с ним. Он станет настоящим усилением состава и, надеюсь, поможет нам в ближайшие годы.