14:34 | ФУТБОЛ — Трансферы

Джо Харт: "Перемены в карьере воспринял как знак судьбы"

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Вратарь сборной Англии Джо Харт выразил радость по поводу перехода из "Манчестер Сити" в "Торино". Итальянский клуб арендовал голкипера до конца сезона, поскольку тот потерял место в основном составе "горожан".

– Внезапно в моей карьере случились перемены, и я воспринял этот как знак судьбы, – цитирует официальный сайт "Торино" Харта. – Поэтому должен был что-то предпринять. Предложение "Торино" поступило своевременно. Я очень рад попробовать свои силы в такой красивой и непростой лиге, как серия А. Итальянская школа вратарей высоко котируется во всем мире. Поэтому я могу многому научиться в "Торино". С некоторыми людьми отсюда я работал в Манчестере. Мы знаем друг друга. Клуб достаточно амбициозен.

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