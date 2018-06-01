Джо Харт может перейти в "Спортинг"

Вратарь "Манчестер Сити" Джо Харт может оказаться в "Спортинге", сообщает Mirror. Сегодня основной голкипер португальской команды Руй Патрисиу разорвал контракт с клубом.

31-летний англичан в прошедшем сезоне выступал на правах аренды в составе "Вест Хэма", который не будет выкупать его контракт. Руководство "горожан" не собирается удерживать голкипера. Клуб рассматривает вариант полноценной продажи игрока, а не арендного соглашения, как в случае с "Вест Хэмом" и "Торино".

В минувшем сезоне Харт провел 23 матча в английском чемпионате и пропустил 42 гола.