Джилободжи перешел в "Генгам"

Защитник Папи Джилободжи стал игроком "Генгама", сообщает пресс-служба клуба. 30-летний сенегалец на правах свободного агента подписал краткосрочный контракт, чтобы помочь клубу избежать вылета во второй дивизион.

В этом сезоне сенегальский защитник на поле не выходил, так как опоздал на 72 дня на тренировку "Сандерленда", и в сентябре клуб расторг с ним контракт.

Напомним, ранее Джилободжи играл за "Челси", "Вердер" и "Нант".

"Сандерленд" расторг контракт с футболистом, который опоздал на тренировку на 72 дня //

Джилободжи опоздал на тренировку "Сандерленда" на 72 дня