04:47 | ФУТБОЛ — Трансферы

Джейми Варди: "Остаться в "Лестере" мне подсказали и разум, и сердце"

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Нападающий "Лестера" Джейми Варди подчеркнул, что решение отклонить предложение "Арсенала" далось ему легко. Лондонцы готовы были отдать за 29-летнего форварда 22 миллиона фунтов стерлингов.

– Было много причин, – приводит Goal слова Варди. – Я обдумал все детали: что может произойти, а что нет; где я могу оказаться, а где нет. При этом и разум и сердце постоянно говорили мне, что нужно остаться. В моей профессиональной карьере это было самое сложное решение, но я профессионал не так давно. В целом выбор дался мне легко.

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