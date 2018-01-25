"Дженоа" арендовал нападающего "Спортинга", ранее игроком интересовались российские клубы

"Дженоа" взял в аренду нападающего "Спортинга" Юри Медейруша, сообщает официальный сайт итальянского клуба. Срок аренды 23-летнего футболиста составит полтора года, "Дженоа" заплатит португальцам один миллион евро.

В контракте игрока прописана сумма выкупа за 10 миллионов евро. Отмечается, что она может стать обязательной при выполнении некоторых условий соглашения.

Ранее сообщалось, что еще летом в Медейруше были заинтересованы "Зенит" и "Краснодар". В этом сезоне форвард провел 6 матчей в чемпионате Португалии и отметился голевой передачей.