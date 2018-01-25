"Дженоа" арендовал нападающего "Спортинга", ранее игроком интересовались российские клубы

"Дженоа" взял в аренду нападающего "Спортинга" Юри Медейруша, сообщает официальный сайт итальянского клуба. Срок аренды 23-летнего футболиста составит полтора года, "Дженоа" заплатит португальцам один миллион евро.
В контракте игрока прописана сумма выкупа за 10 миллионов евро. Отмечается, что она может стать обязательной при выполнении некоторых условий соглашения.
Ранее сообщалось, что еще летом в Медейруше были заинтересованы "Зенит" и "Краснодар". В этом сезоне форвард провел 6 матчей в чемпионате Португалии и отметился голевой передачей.
🔴🔵Ufficiale: Iuri #Medeiros al Grifone. #calciomercato ➡️ https://t.co/ARtMdLlnY1 pic.twitter.com/ebUKBoYQzH– Genoa CFC (@GenoaCFC) 25 января 2018 г.