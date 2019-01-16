Дженнаро Гаттузо: "Возможно, Игуаин – отличный актер. Но я вижу его в "Милане"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прокомментировал возможный трансфера нападающего Гонсало Игуаина в "Челси"​ в преддверии матча в рамках Суперкубка Италии против "Ювентуса", сообщает AS.

– Я полагаюсь на то, что происходит в команде, как он тренируется и как он живет со своими товарищами по команде. Да, сейчас много слухов, но он хорошо проводит время на тренировках, поэтому завтра посмотрим, будет он играть или нет. Необходимо понять, чего он хочет. Возможно, он отличный актер, но я так не думаю. Я вижу его в "Милане". Игуаин всегда шутит. Безусловно, поменять желание футболиста покинуть "Милан" нелегко, сейчас я должен думать о команде, характеристиках каждого футболиста. Хочу вам сказать, что аргентинский форвард никогда не приходил, чтобы сказать мне, что он хочет уйти, – приводит слова Гаттузо AS.

"Ювентус" – "Милан": Суперкубок Италии, онлайн-трансляция, 16 января, начало – в 20.30 (мск).