Джанлуиджи Доннарумма: "Всем известно, что я хочу остаться в "Милане"

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма заявил, что не намерен покидать клуб и привязан к цветам своей команды. Ранее сообщалось, что 18-летний голкипер может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед" или "Реале". В этом сезоне итальянец провел 41 матч во всех турнирах и пропустил 49 мячей. Всего на его счету 72 матча за "Милан".

– Всем известно, что я хочу остаться в "Милане", – цитирует Football Italia Доннарумму. – Сейчас я ищу дом в городе, чтобы жить там со своей семьей. Я спокоен, все вовлеченные в переговоры стороны знают, что я хочу сделать. Я очень привязан к цветам "Милана". Буффон? Он легенда, его все любят. Постараюсь узнать от него как можно больше.