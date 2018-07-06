Джанлуиджи Буффон: "Счастлив присоединиться к "ПСЖ"

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, сегодня присоединившийся к "ПСЖ", признался, что счастлив стать игроком парижского клуба.

- С огромным счастьем присоединяюсь к "ПСЖ", - сказал 40-летний итальянец в интервью клубной пресс-службе. - Впервые в своей карьере я покинул родную страну. Только такой амбициозный проект заставил меня это сделать. Я отдам свое сердце, энергию и опыт для того, чтобы помочь моему новому клубу добиться самых высоких целей. Париж заслуживает того, чтобы увидеть свою команду на вершине мирового футбола.

Ранее Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 год. Он является многократным победителем чемпионата Италии в составе туринского клуба.

Буффон перешел в "ПСЖ"