Дзадза перешел в "Торино"

Нападающий "Валенсии" Симоне Дзадза стал игроком "Торино", информирует официальный сайт "летучих мышей". Туринский клуб арендовал 27-летнего итальянца на один сезон с последующим обязательством выкупа.

Как сообщает Football Italia, за аренду форварда "Торино" заплатит 2 миллиона евро, а последующий выкуп игрока обойдется итальянскому клубу в 12 миллионов евро.

Дзадза перешел в "Валенсию" из "Ювентуса" в 2017 году. В минувшем сезоне он провел 39 матчей в составе испанской команды и забил 13 голов.

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