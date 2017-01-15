12:08 | ФУТБОЛ — Трансферы

Дзадза опоздал на самолет в Испанию и задержал трансфер в "Валенсию"

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Нападающий сборной Италии Симоне Дзадза не успел на самолет из Лондона, из-за чего задержал свой трансфер в "Валенсию", сообщает Football Italia. Ранее "Ювентус" договорился с испанским клубом об аренде футболиста за 2 миллиона евро с правом выкупа за 16 миллионов, которая станет обязательной, если итальянец проведет 10 матчей.

Дзадза должен был пройти медицинское обследование в субботу вечером, однако опоздал на свой самолет из-за проблем с багажом. Таким образом, все мероприятия в Испании он пройдет в воскресенье, после чего подпишет контракт. Презентация игрока состоится в понедельник. Текущий сезон 25-летний форвард начинал в аренде в "Вест Хэме", однако в 8 матчах чемпионата Англии не смог отметиться результативными действиями.

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Материалы REN-TV

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